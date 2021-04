"Tempo impossibile anche solo da pensare per me, meritava lui la pole": queste le prime parole di Quartararo dopo il giro cancellato a Bagnaia (autore del crono di 1:38.494), retrocesso dalla prima all'11^ posizione in griglia nel GP del Portogallo. "Oltre a partire davanti ho un buon passo per puntare alla vittoria", aggiunge il pilota francese della Yamaha. La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP

Bagnaia in pole a Portimao, anzi no: il giro da record (1:38.494) del ducatista viene cancellato in quanto ottenuto mentre erano esposte le bandiere gialle. Pecco viene retrocesso e a prendersi la pole è Quartararo (1:38.862), che scatterà dunque in prima fila nel GP del Portogallo davanti a Alex Rins (Suzuki) e Johann Zarco (Ducati Pramac). Le prime parole del francese dopo la qualifica sono un esempio di sportività: "Non la considero una vera pole: Pecco aveva fatto un tempo per me impensabile, la meritava lui. Ma le così ormai sono andate così, partirò dalla prima fila. Sono contento anche del passo, ci sono le premesse per puntare alla vittoria domenica".