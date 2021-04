F1 e MotoGP fianco a fianco nel ricordo di Fausto Gresini: nella giornata del GP dell'Emilia Romagna e del GP del Portogallo, il Motorsport ha voluto ricordare con un pre gara particolarmente emozionante il manager, due volte campione del mondo in 125, scomparso il 23 febbraio all'età di 60 anni dopo complicanze legate al Coronavirus. Alle 13.42 un minuto di silenzio ha legato idealmente l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e a quello dell'Algarve. A Imola, dov'era nato Gresini, il Ceo della F1 Stefano Domenicali ha osservato il minuto di silenzio nel parco chiuso insieme a tutta la famiglia di Fausto, la moglie Nadia Padovani e i loro figli, mentre a Portimao i piloti e tutti i protagonisti delle tre classi del Motomondiale si sono stretti sul rettilineo principale della pista portoghese davanti alle moto del suo team, Gresini Racing (Honda in Moto3, Kalex in Moto2, Aprilia in MotoGP) per tributare il loro omaggio, insieme al presidente della FIM Viegas e al Ceo di Dorna Ezpeleta.