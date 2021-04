GP Portogallo, la gara della Moto3 LIVE

Lo spagnolo Jaume Masia si era aggiudicato invece il primo GP della stagione a Losail davanti ad Acosta e Binder, che era partito dalla pole. Quarto Garcia, quinto Rodrigo, 6° Antonelli e 11° Fenati, costretto a 2 long lap penalty per partenza anticipata. Cadute per Foggia, Riccardo Rossi e Migno. È la prima doppietta della Red Bull KTM in Moto3 da Malesia 2015.