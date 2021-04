La Suzuki estende l'accordo con Dorna fino al 2026

La casa giapponese ha firmato un accordo con Dorna per estendere la partecipazione in MotoGP fino al 2026. Nella passata stagione la Suzuki ha vinto il titolo piloti in top class con Joan Mir, piazzando anche Alex Rins al terzo posto in classifica

Dorna ha annunciato la firma dell’accordo con Suzuki per rinnovare la presenza del costruttore giapponese in MotoGP dal 2022 al 2026. La storia di Suzuki nelle corse inizia nel 1960 con la partecipazione al leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man e lo scorso anno il marchio di Hamamatsu ha celebrato il suo 100° anniversario, insieme alla pietra miliare dei 60 anni nelle competizioni. Non solo: nel 2020 la Suzuki ha trionfato in MotoGP con il titolo piloti conquistato da Joan Mir, oltre al terzo posto in classifica di Alex Rins.