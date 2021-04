GP Portogallo, le cinque parole chiave della gara

2/5

Secondo concetto, spessore. Ci riferiamo a quello di Pecco Bagnaia, che ha firmato una rimonta unica e tenuto dietro un arrembante Mir con la Suzuki. Se non fosse partito dall'undicesima posizione avrebbe potuto vincere, lottando col francese. Pecco oggi è un pilota maturo, quadrato, che è cambiato molto e può far bene sperare la Ducati per il futuro, parola di Gigi Dall'Igna.

Bagnaia, super rimonta: "Impossibile fare meglio"