Dal Qatar a Portimao, Yamaha cala il tris

Quartararo, che ormai sale sul podio solo quando vince (i suoi ultimi 5 podi sono tutti vittorie), ha dato alla Yamaha la 239^ vittoria : è una lunga strada per raggiungere la Honda, leader a quota 309, esattamente 70 in più.

Vinales a Losail, Quartararo a Doha e in Portogallo: è tripletta per la Yamaha, per un inizio di stagione che non registravano dal 2010 , quando i primi tre round furono appannaggio di Valentino Rossi (Qatar) e Jorge Lorenzo (Spagna e Francia).

Comunque fenomeno

Il ritorno

Marquez: "Sono tornato a sentirmi un pilota"

6° in griglia e 7° in gara: prestazione opaca per Marc Marquez? Dipende dai punti di vista. Certo, stando ai risultati a cui ci aveva abituato, sono risultati sottotono: nei suoi precedenti 28 arrivi sotto la bandiera a scacchi, era sempre salito sul podio! In questo intervallo per lui 18 vittorie, 9 secondi posti e un terzo posto. L'ultimo arrivo senza podio risaliva al Mugello 2018, quando fu 16°, ma in quel caso perché cadde e poi riprese la moto dalla via di fuga per andare al traguardo.

Il tutto si ridimensiona se consideriamo che Marquez ritorna dopo 265 giorni e tre interventi chirurgici. Ma nonostante questo è il migliore. Il migliore della Honda almeno: i suddetti 6° posto in griglia e 7° in gara sono il miglior risultato Honda in Algarve quest'anno. In qualifica Marc ha rifilato 4 decimi (409 millesimi) alla seconda Honda in griglia, quella di suo fratello Alex, ed è stato l’unico pilota Honda ad approdare all top-10, mentre in gara, prima del rallentamento finale, al 19° giro aveva un vantaggio di 5 secondi sulla seconda Honda, sempre quella di Alex.

Per non parlare della prima sessione di libere, in cui si è classificato terzo a 251 millesimi dal miglior tempo di Vinales.

251 millesimi dopo 265 giorni senza moto… Sarà interessante vedere se Marc riuscirà a imporsi di nuovo come padrone assoluto in una MotoGP che, senza di lui, ha visto una varietà di vincitori impressionante. Nelle 15 gare senza Marquez ci sono stati 9 vincitori diversi, mentre nelle 129 gare corse in precedenza, quelle cioè dall'esordio di Marc in top-class (2013) ce n'erano stati 11…ed uno di essi era ovviamente Marc.