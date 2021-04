A questo proposito, una menzione d’onore va a Noboru Ueda : nel 1991 in 125cc. il giapponese andò a podio nei suoi primi 4 arrivi. Non furono gare consecutive, ma quasi: andò a podio a Suzuka, Eastern Creek e Jerez, poi un infortunio ad un polso a Misano in una brutta caduta, saltò Hockenheim, e andò di nuovo a podio al Salzburgring.

La classifica: +31 su Masia

Per Acosta c’è anche da capitalizzare un record ottenuto con la seconda vittoria di fila in Portogallo. Al terzo round di campionato, Pedro ha un vantaggio di 31 punti su Jaume Masia in campionato. In tutta la storia della classe più piccola (125cc e Moto3), nessun pilota era riuscito ad accumulare un vantaggio così netto al terzo round di campionato. Per restare ai tempi recenti, quelli della Moto3 (è partita nel 2012), Acosta ha battuto Jack Miller e Danny Kent, che nel 2014 e 2015 al terzo round avevano 17 punti di margine rispettivamente su Romano Fenati e Efren Vazquez. In tutti gli altri campionati di Moto3 corsi finora, il vantaggio massimo del leader alla terza gara non è mai andato in doppia cifra. Ma se vogliamo andare indietro e scoprire il record che ha battuto Acosta, bisogna tornare al 1994 (125cc.), quando dopo il terzo GP Kazuto Sakata aveva 29 punti sul connazionale Takeshi Tsujimura.