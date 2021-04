Nessuno sembra in grado di poter fermare la crescita di Bagnaia. Neanche la pista di Jerez, storicamente non favorevole alle Ducati. E invece nel venerdì del GP di Spagna, dopo le prime due sessioni di prove, il migliore è stato proprio Pecco con 1:37.209. Alle sue spalle si piazza il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, distante meno di due decimi (+0.178). Da sottolineare la prova di Aleix Espargaró: dopo aver impressionato nelle Libere 1, chiude la giornata al 3° posto nella classifica combinata a +0.437 da Bagnaia, confermando i grandi progressi dell’Aprilia.

Franco Morbidelli appena fuori dalla top 3: il pilota Petronas, considerato da molti l’uomo da battere a Jerez, chiude al 4° posto (+0.495). Nelle prime cinque posizioni ci sono in totale cinque Yamaha, considerando anche il 5° posto di Maverick Vinales. Per trovare invece un’altra Ducati bisogna arrivare fino al 9° posto, dove troviamo Zarco.

Continuano a faticare due dei candidati al titolo all’inizio della stagione: Jack Miller è 12°, mentre il campione del mondo Joan Mir è addirittura 13°. Bagnaia fa esultare i tifosi italiani, mentre gli altri connazionali sono più staccati: 15° Marini, 17° Petrucci, 18° Bastianini, 19° Savadori, 21° Rossi.

Dopo aver sorpreso tutti a Portimao, Marc Marquez rallenta leggermente a Jerez, circuito dove iniziò il suo calvario lo scorso luglio: a fine giornata è 16° nella combinata. La MotoGP torna in pista sabato 1° maggio alle 9:55 con la terza sessione di prove libere in diretta tv su Sky Sport MotoGP, aggiornamenti in tempo reale su skysport.it.