Dopo l'annuncio dell'accordo per correre in MotoGP dal 2022 al 2026, VR46 è diventata in poche ore protagonista del mercato. La novità è che Yamaha ha aperto all'ipotesi di fornire le moto al team di Valentino, non sono in corsa solo Ducati e Aprilia

