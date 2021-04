L'ad Aprilia sull'ipotesi di essere fornitore tecnico del team di Rossi VR46, che dal 2022 entrerà in MotoGP: "Loro possono contare su un budget importante, possono permettersi la moto più veloce e sinceramente Aprilia non lo è. Credo che per Aprilia sia ancora un po' presto entrare in un progetto simile"

La moto che farà coppia con il team VR46 (che nei giorni scorsi ha annunciato l'accordo con la MotoGP dal 2022 al 2026) è uno dei temi più caldi a Jerez, dove questa settimana si corre il quarto GP della stagione, il secondo in Europa. Valentino ha spiegato che ci sono diverse opzioni asul fornitore tecnico, tra cui Yamaha, Ducati, Aprilia. Su quest'ultima ipotesi ne ha parlato direttamente l'ad del team di Noale, Massimo Rivola, nel corso delle Libere 1: "La VR46 può contare su un budget importante, può permettersi la moto più veloce e sinceramente Aprilia non lo è. Credo sia ancora un po' presto per noi, per entrare in un progetto simile". Su un riavvicinamento con Gresini Racing, Rivola ha aggiunto: "Entro 3-4 settimane ne sapremo di più. Continuare con Gresini sarebbe una storia bellissima per tutti".