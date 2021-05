Dopo la celebrazione sul podio di Jerez, Bagnaia e Miller tornano al box Ducati, dove scatta la festa per la doppietta nel GP di Spagna. Si balla e si canta sulle note di "Freed From Desire" di Gala. Presente tutta la squadra, da Tardozzi a Ciabatti. C'è anche Dall'Igna: "Sono contento per i nostri ragazzi, una doppietta così è speciale. Jack è un campione e abbiamo sempre avuto fiducia in lui, anche Pecco sta facendo qualcosa di grande, come dimostra il primo posto nel Mondiale"

