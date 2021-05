Domenica piena di emozioni per Miller. Il pilota, dopo la sua prima vittoria con la Ducati ufficiale ottenuta a Jerez, non è riuscito a trattenere le lacrime al parco chiuso. Un pianto liberatorio, per lasciarsi alle spalle un inizio di stagione complicato, caratterizzato anche dall’operazione al braccio destro. Jack ha mostrato tutta la sua gioia poco dopo sul podio, dove ha cantato l’inno australiano visibilmente commosso

HIGHLIGHTS - MILLER: "NON CREDEVO IN ME, VINCERE E' UN SOGNO"