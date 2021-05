Trionfo Ducati nel tempio di Quartararo: la Rossa spezza una sequenza di vittorie Honda/Yamaha a Jerez iniziata nel 2007, chiudendo con la vittoria di Miller davanti a Bagnaia. Punti preziosissimi per Pecco, che con il terzo podio stagionale sale in testa al Mondiale in top-class per la prima volta in carriera, scavalcando proprio Quartararo. "È stata veramente dura, oggi. Sapevo che il ritmo era abbastanza al limite, ho cercato di tenermi margine per non consumare troppo le gomme. Quando ho visto che tutto era a posto ho cominciato a spingere forte: è stata la strategia giusta, anche se non mi ha permesso di lottare con Miller, che ha spinto da subito èd è stato costante fino alla fine. Negli ultimi giri ho cercato in tutti i modi di prenderlo, ma evidentemente doveva andare così. Finire la gara al 2° posto a Jerez è comunque bello. Mi sarebbe piaciuto vincere, ero consapevole del nostro potenziale, ero certo che non avremmo mollato".