In lacrime dopo il successo di Jerez, Miller fatica a trovare le parole per commentare la gara: "Sono sovrastato dall'emozione. Subito dopo aver tagliato il traguardo ho cominciato ad esultare, poi a piangere, poi ancora ad esultare...Le utime settimane sono state difficili, avevo perso fiducia in me stesso. Ringrazio Ducati per avere sempre creduto in me, vincere con questo team è un sogno che si avvera"

"Sovrastato dalle emozioni"

L'altra Ducati

Bagnaia: "Doppietta speciale, più che felici"

"Non ringrazierò mai abbastanza Ducati per la chance che mi ha dato. Vincere con questo team è un sogno che si avvera, un sogno che avevo da tutta la vita. Ringrazio tutti per il sostegno delle ultime settimane, per avere sempre creduto in me. Dedico questa vittoria a tutta la mia famiglia. Quello che provo è incredibile, sono sovrastato dalle emozioni. In questo mondo in tanti si dimenticano in fretta di quello che hai fatto in passato. Si è visto anche con Morbidelli, salito sul podio con me e Jerez e vicecampione del mondo nel 2020. C'è chi ha più rispetto e chi meno, io penso solo a fare il mio lavoro e diventare la migliree persona possibile".