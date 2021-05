Ancora problemi al braccio destro già operato nel 2019 per Quartararo, che dal 18° giro in avanti a Jerez ha perso posizioni fino a chiudere 13°: "Non riuscivo più a guidare e ad aprire gas. Mi dispiace, è molto strano". Sospetta sindrome compartimentale: lunedì gli esami e la diagnosi definitiva

Dopo aver dominato nelle prime fasi della gara, Fabio Quartararo ha avuto un crollo fisico a Jerez, dove ha chiuso 13°: "Avevo un grande problema al braccio destro. Ho sofferto per sei giri con il dolore, poi non ce la facevo più, non avevo più forza nel braccio, non riuscivo a spingere. Ho evitato di ritirarmi per raccogliere punti preziosi nella lotta per il titolo. Non mi era mai successo nulla del genere su questo tracciato, è molto strano. Mi dispiace, peccato perché qui potevamo vincere, mi sentivo molto bene, avevo tutto per farcela".