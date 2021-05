Il circuito di Jerez si tinge di rosso Ducati: vince Miller davanti a Bagnaia, che per la prima volta in carriera sale in testa al Mondiale in top-class. Morbidelli completa il podio, Quartararo oltre la top ten dopo i problemi al braccio destro: chiude 13°. 9° Marquez, 17° Rossi: ripercorriamo i momenti principali della domenica di Jerez, dove le emozioni sono continuate al termine del GP HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - CALENDARIO Condividi:

Serviva una grande partenza per battere le Yamaha, praticamente di casa a Jerez. E il piano della Ducati in Spagna è cominciato bene: guizzo al via di Miller, che si piazza al comando. Ma al 4° giro arriva la risposta del Diablo: supera l'australiano alla curva 13 e si porta in prima posizione. Quartararo amministra il vantaggio fino al 16° giro, quando entra in crisi: Miller ne approfitta e torna davanti. Il pilota della francese della Yamaha sprofonda, perde via via posizioni, verrà fatta chiarezza nel post: grave problema al braccio destro per lui, sospetta sindrome compartimentale.

Miller è on fire, taglia di forza il traguardo per primo spezzando il dominio Yamaha (che dopo tre vittorie deve accontentarsi del 7° posto di Vinales e del 13° di Quartararo) e si gode una vittoria in MotoGP che gli mancava da Assen 2016. A fine gara è "sovrastato dalle emozioni": le sue lacrime sono una delle immagini più commoventi del weekend.