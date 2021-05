Dopo i test svolti a Jerez lo scorso aprile, Dovizioso è tornato in sella all’Aprilia per altri due giorni di test, questa volta sul circuito del Mugello (11 e 12 maggio). La prima giornata è stata fin qui condizionata dal maltempo: la pioggia ha reso l’asfalto viscido, con dati poco utili. In pista anche Michele Pirro, collaudatore Ducati, ex team di Andrea: il pilota pugliese sarà wild card nel GP d’Italia (in programma dal 28 al 30 maggio, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP)