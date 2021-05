Dovizioso ha girato con l'Aprilia al Mugello per i test. Sulla stessa pista è stato impegnato anche Michele Pirro, che ha lavorato per tanto tempo con Andrea ai tempi della Ducati. Il collaudatore è stato intervistato da Sandro Donato Grosso: "Mi ha fatto un certo effetto vedere Dovi con i colori Aprilia. Andrea wild card a Misano? Direi che le possibilità sono al 50%, deve riprendere tutti gli automatismi, però sarebbe bello poterci sfidare in gara dato che ci sarò anche io"

VIDEO. DOVIZIOSO, TEST CON L'APRILIA