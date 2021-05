Moto3, fenomeno Acosta: punta al record di Vinales

A Le Mans il talento della Moto3 punta a battere il record di Vinales: il pilota della Yamaha è l’unico ad aver ottenuto 4 vittorie prima di compiere 17 anni. Per Acosta è l’ultima opportunità per centrare questo ennesimo primato, dato che al Mugello avrà compiuto 17 anni da 5 giorni. La gara della Moto3 è in programma domenica alle 11: il weekend di Le Mans è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Dispiace per Andrea Migno, che non vuole che gli si facciano domande su Acosta, ma il ragazzino spagnolo sembra in procinto di battere record ad ogni GP. Archiviato quello di essere diventato a Jerez il primo pilota nella storia con 4 podi nelle prime 4 gare, ed essere il più giovane con 3 successi consecutivi, ora mira ad eguagliare Maverick Vinales: il suo connazionale, infatti, è l’unico ad aver ottenuto 4 successi prima del compimento del 17° anno d’età. Accadde 10 anni fa, quando Maverick vinse a Le Mans, Assen, Sepang e Valencia in 125cc. Per lui il “vantaggio” di compiere gli anni a gennaio, ed avere quindi tutta una stagione a disposizione. Per Acosta invece è l’unica chiamata: al Mugello avrà compiuto 17 anni da 5 giorni.