Da dove cominciare per i record che sta battendo Pedro Acosta? Di sicuro quello di essere il pilota più giovane con tre vittorie consecutive è il più eclatante: nessuno ci era riuscito in tutte le classi dal 1949 ad oggi. Acosta ha solamente 16 anni 11 mesi e 7 giorni. Riguardo alle vittorie, non consecutive, solo altri due piloti erano stati in grado di ottenerne 3 o più prima del compimento dei 17 anni. Si tratta di Marco Melandri, 3 successi in 125cc nel 1998 e Maverick Vinales, 4 nel 2011, sempre in 125cc.

Acosta diventa anche il primo pilota nella storia del motomondiale con 4 podi nelle prime 4 gare disputate, migliorando il record di Daijiro Katoh, a podio nelle sue prime 3 gare (in 250cc) nei GP del Giappone 1996, 1997 e 1998.

Per Pedro infine, un record legato al punteggio: nessun pilota nella storia della 125cc o Moto3 al quarto round aveva mai avuto un vantaggio di 51 punti sul secondo nel Mondiale. Il precedente record era 31 punti di vantaggio di Danny Kent su Efrén Vazquez nel 2015.