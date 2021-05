Sam Lowes , tanto per cambiare. Quando crescono i dubbi (pista difficile, a tratti bagnata, asfalto freddo e cielo bigio), alla fine lui è una certezza: l’inglese è il più veloce al termine del primo giorno di libere in una Le Mans intenzionata a riproporre il cima ostico dello scorso ottobre. Piove al mattino quando è lo spagnolo Canet a mettersi in luce e diversi piloti finiscono a terra. A pagarne di più le conseguenze è Yari Montella , rialzatosi con una frattura al polso destro . Cade anche Marco Bezzecchi che sull’asciutto del secondo turno soffre a lungo prima di saltare dal tredicesimo al terzo posto, all’ultimo tentativo. Soffre anche Fabio Di Giannantonio che dopo aver trovato il ritmo buono fin dal mattino, finisce a terra a fine turno in FP2 rischiando di finire fuori dai primi quattordici che accedono di diritto alle qualifiche del sabato (se sabato mattina dovesse piovere con scarse o nulle possibilità di ritoccare i cronologici). Ma il romano se l’è cavata con il dodicesimo posto. Davanti, a tenere compagnia a Lowes e Bezzecchi c’è Raoul Fernandez , una certezza. Secondo lo spagnolo, ma non male nemmeno Remy Gardner , quinto.

Bene Bulega e Manzi

Sorpresa Bulega, sesto a fine giornata, dopo un avvio difficile al mattino. Il nono posto di Stefano Manzi è buon segnale per la MV che a tratti ha brillato anche con Lorenzo Baldassarri (poi caduto in FP2 e finito lontano, ventunesimo posto per lui). Fuori dai quattordici anche Joe Roberts, altra caduta da registrare senza conseguenze gravi, così come per Celestino Vietti, scivolato proprio nel finale e finito in ventottesima posizione.