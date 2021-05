Bagnaia: "Caduta strana, può succedere col freddo"

Il pilota della Ducati non va oltre il 12° tempo nelle prove libere di Le Mans, ma è fiducioso per le qualifiche: "Nonostante la caduta - spiega Bagnaia - le mie sensazioni in sella alla moto sono positive. Siamo fuori dalla top ten, ma se le condizioni meteo ce lo permetteranno, cercheremo di entrare direttamente in Q2". Gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP

È stato un venerdì decisamente complicato per Francesco Bagnaia: 12° nelle prove libere di Le Mans, il pilota della Ducati - caduto nella FP2 del pomeriggio - ha pagato le difficili condizioni della pista ritrovandosi fuori al momento dalla Q2. Nonostante il risultato, il piemontese - leader del Mondiale -si è dichiarato soddisfatto della sua prima giornata al GP di Francia. "Malgrado la caduta - le parole di Pecco - i due turni sono stati molto produttivi e le mie sensazioni in sella alla moto sono positive. In mattinata, nella FP1, per la prima volta sono riuscito a sentirmi davvero a mio agio con la Desmosedici GP sull’asfalto bagnato, e questo pomeriggio siamo riusciti ad ottenere un buon tempo con la gomma media. Siamo fuori dalla top ten ma se sabato mattina le condizioni meteo ce lo permetteranno, cercheremo di migliorare ed entrare direttamente in Q2". Sulla scelta delle gomme: "Era previsto di utilizzare la soft - prosegue Bagnaia - ma non era troppo 'prestazionale' ed era più il rischio che il beneficio. Quindi ho preferito mettere una media, anche se non andava bene come la soft del primo run, che era veramente buona. Comunque sono fuori dalla Q2 per neanche un decimo e stavo guidando bene prima della caduta, che è stata un po' strana, ma con questo freddo può succedere".