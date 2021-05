Morbidelli protagonista di una stranissima caduta a Le Mans: al termine delle terze prove libere gli cede il ginocchio sinistro nel momento in cui sta provando il cambio moto in vista di una gara Flag to Flag. Il pilota del team Petronas (5° nella classifica combinata) si rialza ma appare subito molto dolorante. Dopo i primi esami le buone notizie: allarme rientrato, sarà regolarmente in pista nelle qualifiche

