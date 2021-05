MotoE: Granado in pole a Le Mans, 3° Ferrari

Sotto il diluvio, tra uno sventolio di bandiere gialle e rosse, tempi cancellati, cambi di regole in corsa e declassamenti improvvisi, le qualifiche più pazze del mondo premiano Eric Granado. E’ il brasiliano del team One Energy a conquistare “a tavolino” la pole position del GP di Francia in MotoE, bissando il risultato già ottenuto in Spagna. Una pole conquistata con il metodo “classico” causa asfalto bagnato, con tutti in pista a cercare il tempo e senza il format della SuperPole che abitualmente vale in MotoE. Bravo Granado a rialzarsi dopo una brutta caduta in curva 3 e a fissare, in 2:00.315, il miglior tempo nella brevissima sessione (poco più di dieci minuti) sotto la pioggia battente di Le Mans. Bravo e fortunato, vista la decisione della giuria di cancellare l’1’58”283 con cui Dominique Aegerter si era andato a prendere la prima posizione. Un tempone cancellato però dalla commissione di gara perché realizzato sotto bandiera gialla: stesso provvedimento anche per Pons ed Okubo, che avevano fatto registrare tempi sotto i due minuti. Tutto inutile: Aegerter, che tutti credevano (e festeggiavano) come pole-man, veniva retrocesso al sesto posto, con Okubo decimo. Il solo Pons salvava la sua prima fila, grazie al suo 2:00.416 registrato in precedenza che gli valeva la seconda posizione.