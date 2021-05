Terzo turno di libere sotto la pioggia a Le Mans: i tempi non si abbassano, non cambia la classifica rispetto ai primi due turni di ieri. Il migliore delle Libere 3 è Marquez davanti a Savadori e Bagnaia, che però dovrà passare dal Q1. Grande spavento per Morbidelli, sfortunatissimo: cade nel cambio moto al termine delle Libere 3. Dopo i primi esami le buone notizie, sarà regolarmente in pista nelle qualifiche

