Dopo il GP di Francia, molti team Moto2 e Moto3 non si sono fermati, e hanno deciso di usare le ultime giornate di test privati del 2021 per ulteriori aggiustamenti di setup in vista delle gare che riempiranno il calendario tra l’ultima settimana di maggio e il mese di giugno.

L’attività in pista è cominciata già da martedì , con i team Idemitsu, Marc Vds e Gresini, e Di Giannantonio più veloce di tutti inseguito da Lowes e Augusto Fernández. Tre piloti usciti con qualche rimpianto da Le Mans e che hanno sfruttato la giornata come slancio per ripartire già dal Mugello.

Di Giannantonio è stato in pista anche nel mercoledì, e in Moto2 è stato il migliore degli italiani , secondo a un decimo da Gardner. Il leader del Mondiale e il vincitore di Jerez del team Gresini sono stati gli unici due a scendere sotto l’1’44, in una giornata in cui i tempi si sono alzati tra mattina e pomeriggio a causa del vento. Protagonista proprio per il vento di una scivolatina senza conseguenze in curva 4, Diggia si è concentrato anche su una simulazione gara, trovando soluzioni di setup ottime per le prossime gare, che lo faranno rientrare in Italia col sorriso. Marco Bezzecchi invece ha provato due moto , entrambe in configurazione gara, utilizzando questo test come allenamento in vista del weekend di Barcellona, che seguirà immediatamente quello del Mugello. Ha ottenuto il quarto e il quinto tempo, alle spalle di Roberts e davanti a Raúl Fernández. Giornata difficile per Celestino Vietti , caduto al mattino e rientrato solo nel pomeriggio. Cadute anche per Ogura e Chantra (due per il thailandese, la seconda a causa del vento). Bulega ha chiuso tredicesimo, Manzi diciottesimo e Dalla Porta , di nuovo in pista dopo la cancellazione per squalifica dell’undicesimo posto di Le Mans, ventunesimo.

Occhio al team SpeedUp, che ha girato con Fermín Aldeguer, leader del Cev Moto2 e possibile sostituto dell’infortunato Yari Montella per le prossime gare. Aldeguer che ha fatto il suo miglior tempo staccato di soli tre decimi dal compagno Jorge Navarro.

C’era molta curiosità per il nuovo disegno della curva 10, abbastanza lenta e chiusa in ingresso, con asfalto nuovo con ottimo grip e con un piccolo dosso in corrispondenza della giuntura con la pista “vecchia”. A livello di tempo sul giro sembra esserne più penalizzata la Moto3, visto che Migno, il più veloce della categoria, ha girato in 1’49.2, lontano dal record all-time di Arbolino in 47.7. In Moto2 invece Gardner è stato solo mezzo secondo più lento del tempo di Marini del 2020.

E proprio Migno ha completato 81 giri, con un bel po’ di lavoro sul setup per raggiungere un unico obiettivo, quello di bilanciare la sua moto in ottica gara. Se ormai Migno sulla Honda si trova perfettamente a suo agio in prova, l’assetto da battaglia è invece ancora da perfezionare, e trovare un compromesso è il focus principale del suo team. A un decimo da Migno l’attuale dominatore del Mondiale, Pedro Acosta, unico a stargli vicino (e davanti nel pomeriggio), mentre sono un po’ più staccati ma comunque lì davanti Antonelli, terzo e anche lui super impegnato nel provare soluzioni nuove e ritmo con gomma usata, e Fenati, quarto. Antonelli si concentrerà sul setup per la gara di Barcellona nel giovedì di prove.

In pista anche Mattia Volpi, giovane talento italiano che corre nel Cev Moto3. Come curiosità, da segnalare che nella giornata di martedì è sceso in pista a Barcellona su Ducati Panigale anche Jack Miller, che Sic58 squadra corse ha preferito girare a Misano con Suzuki, Fellon, Casadei su R6 insieme al capotecnico Grana, anche lui in veste da pilota per un turno, e che il team Leopard sarà presente con Foggia e Artigas nell’ultimo giorno a Barcellona dopo esser passato da Mallorca per uno shooting fotografico nella sede della scuola della squadra, che aspetta di tornare a pieno regime dopo lo stop causato dal covid.