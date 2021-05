Jonathan Rea, dopo aver conquistato la Superpole, ha vinto gara-1 ad Aragon: per lo spagnolo della Kawasaki è il centesimo successo in Superbike in carriera. Sul podio anche Lowes e Razgatlioglu. Le Ducati di Redding e Davies completano la top 5. Rinaldi settimo, migliore degli italiani in gara