Nel 2019 fu doppia festa per l’Italia al Mugello, con il successo di Tony Arbolino in Moto3 e quello di Petrucci in MotoGP: ci sfuggì la gara di Moto2, vinta da Alex Marquez davanti a Luca Marini, al suo primo podio al Mugello, il primo per il team Sky Racing Team VR46 sul tracciato toscano in Moto2. Due vittorie su tre non è un record per l’Italia al Mugello: in quattro occasioni siamo riusciti nell’impresa di vincere tutte e tre le gare in programma: 2002, 2003, 2008 e 2017. In quest’ultimo caso, l’unico dell’era quattro tempi, Dovizioso vinse in MotoGP, Mattia Pasini in Moto2 e Andrea Migno in Moto3.