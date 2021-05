Jonathan Rea non conosce limiti. Il pilota britannico, 6 volte campione del mondo in Superbike, con la vittoria in Gara 1 ad Aragon ha firmato il centesimo successo in carriera. Un traguardo importante, celebrato e applaudito in questo video da tantissimi campioni (Valentino Rossi, Marc Marquez, Giacomo Agostini, passando per Lewis Hamilton, solo per citarne alcuni) e dalla sua famiglia