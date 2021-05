Gioia Vinales: è nata la figlia Nina

Fiocco rosa in casa Vinales: Maverick e Raquel sono infatti diventati genitori della piccola Nina. Una soddisfazione personale per il pilota spagnolo della Yamaha nella settimana del GP d'Italia al Mugello. Un lungo weekend che potrete seguire sui canali Sky Sport a partire da giovedì

Maverick Vinales è diventato papà a pochi giorni dal Gp d'Italia al Mugello, sesto appuntamento stagionale per la MotoGP. Raquel, la compagna del pilota spagnolo della Yamaha ha dato infatti alla luce Nina. Lo ha annunciato lo stesso pilota con un video su Instagram. Per questo motivo Vinales ha anche deciso di trasferirsi da Andorra alla Spagna, per usufruire dei maggiori servizi a disposizione. Al Mugello Vinales proverà a riscattare le ultime deludenti prestazioni e tornare a essere competitivo per il mondiale.

Una stagione che era iniziata al meglio per il pilota Yamaha, vincitore del primo GP della stagione a Losail ma poi proseguita con un quinto, un undicesimo, un settimo e un decimo posto nei successivi appuntamenti. Dopo cinque gare, Vinales è quinto nel campionato piloti. Il distacco dal compagno di squadra Quartararo in testa alla classifica è di 24 punti. Chissà che la nascita della figlia Nina non riesca a dare nuova carica a Vinales.