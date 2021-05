Questo weekend il ritorno dopo un anno di assenza al Mugello: il tracciato toscano rappresenta una pietra miliare per l'Italia, unico Paese ad ospitare almeno un GP all'anno in tutte le stagioni del Motomondiale. Dalla conferenza piloti alle gare delle tre classi, sarà possibile seguire il GP d'Italia live su Sky Sport MotoGP

È un record molto particolare quello che spetta al nostro Paese dopo e nonostante le disgrazie della pandemia di COVID-19. L'anno scorso la gara del Mugello saltò a causa della pandemia per la prima volta dal 1991 , ma l'Italia fu in grado comunque di organizzare le due gare di Misano , mentre agli olandesi e agli inglesi non fu, purtroppo, possibile. L'Olanda e la Gran Bretagna erano gli unici Paesi, assieme al nostro, ad aver ospitato almeno un GP all'anno dal 1949, anno di istituzione del mondiale.

Gran Bretagna, nel '77 il debutto di Silverstone

Per la Gran Bretagna invece, i circuiti che hanno ospitato il motomondiale dal 1949 al 2019 sono diversi: il TT dell'Isola di Man e Belfast erano un doppio appuntamento negli anni ’50 e ’60, fino alla decisione drastica di eliminare il "Mountain Circuit" di 60 km del TT (Belfast terminò la sua corsa nel 1970). Il leggendario tracciato britannico è sempre stato ritenuto pericoloso, ma divenne -troppo- pericoloso anche per gli standard modesti di sicurezza degli anni ’70, e il motomondiale approdò nel 1977 a Silverstone. Il tracciato inglese non divenne, al contrario della F.1, un'icona per le moto: nel 1987 gli fu preferito Donington, che rimase la sede del GP di Gran Bretagna fino al 2009, quando gli subentrò un rinnovato Silverstone e per Donington cominciarono problemi amministrativi trascinatisi per diversi anni.

Mugello pietra miliare per l'Italia

La gara del Mugello quindi non rappresenta solo il ritorno del glorioso tracciato toscano nel Mondiale dopo un anno di assenza (in cui è stato inaugurato, alla grande, dalla Formula 1) ma una vera e propria pietra miliare per l'Italia, unico paese ad ospitare almeno una gara del motomondiale dal 1949 al 2021.