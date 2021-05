L’attesissimo ritorno della Superbike ha regalato spettacolo nella cornice di Aragon , rimescolando le carte con la pioggia di domenica. Kawasaki e Ducati si sono spartite i successi in un weekend che ha premiato principalmente la casa di Akashi, regalando peraltro la centesima e la centunesima vittoria nella top class a Jonathan Rea. In attesa di replicare questo fine settimana a Estoril, vediamo chi si è messo in evidenza e chi invece ha faticato nel primo round del 2021.

UP

Jonathan Rea – Osservando l’entry list del campionato il livello medio di piloti e squadre appare sempre più alto, con tante moto ufficiali e con team indipendenti all’altezza della situazione. Al crescere della concorrenza, però, sembra che un elemento rimanga costante: la superiorità di Rea in sella alla sua Kawasaki. L’ultimo, attesissimo aggiornamento della ZX-10RR non ne ha intaccato i punti di forza e anzi, ha consegnato nelle mani del nordirlandese un’arma ancor più affilata. Il bottino del weekend è di due vittorie e un secondo posto da pesare sulla bilancia della scelta delle gomme. Già dai test si era capito chi fosse il favorito per il titolo e il round di Aragon, pur essendo solo il primo di tredici, sembra confermarlo. Come se non bastasse, per il pilota di Ballymena è arrivata anche la tanto attesa centesima vittoria in Superbike.



Alex Lowes – Lo scorso anno partì a spron battuto a Phillip Island con una vittoria e la leadership in classifica; quest’anno l’Australia non c’è e nemmeno la prima posizione nella generale, ma il weekend dell’inglese è di indubbia qualità: due volte secondo e poi terzo in Gara 2, sempre alle spalle di Rea. A Lowes non si chiede di stare davanti al compagno di squadra (almeno non sempre), ma le due Kawasaki hanno dimostrato costanza di rendimento e ottima flessibilità in tutte le condizioni, permettendo anche ad Alex di esprimersi su altissimi livelli.



BMW – Tom Sykes e Michael Van Der Mark chiudono quattro gare su sei ampiamente in top-10, dimostrando che finalmente in casa BMW qualcosa si muove nel verso giusto. L’introduzione della nuova M1000RR ha portato una ventata di ottimismo e un sensibile incremento nelle prestazioni: il motore spinge forte e globalmente la moto sembra avere più potenziale. Per fare un paragone, il rendimento delle BMW nel weekend di Aragon è stato certamente superiore a quello delle Honda e non troppo distante da quello delle migliori Yamaha.