Il pilota del team Petronas pronto per il GP d'Italia: "Arriviamo alla gara di casa, ho una motivazione extra. Il ginocchio è ok". Al Mugello si può puntare in alto: "Nei tracciati con 'belle curve' abbiamo dimostrato di poter fare molto bene con la Yamaha. E qui ce ne sono tante..."

Morbidelli pronto per lottare al vertice nel GP d'Italia, sesta tappa del Motomondiale: "Possiamo essere protagonisti al Mugello" E il motivo è semplice: " Sul tracciato toscano ci sono tante 'belle curve '. E quando ci sono, abbiamo dimostrato di poter far bene". A questo punto serve la definizione di 'bella curva': "Una curva ad ampio raggio, che si fa tanto tempo sul maggior angolo di piega", spiega il pilota italo-brasiliano a Sandro Donato Grosso. Morbido sa su cosa puntare in questo weekend: "Sarà importante mettere bene a posto la velocità in curva. Spero di poter ritrovare la velocità le buone sensazioni che ho provato sull'asciutto negli ultimi tre gp, di avere ancora un ottimo feeling con la moto. E poi siamo al GP di casa, ho una motivazione extra ".

"Ginocchio ok, va sempre meglio"

A Le Mans Morbidelli è finito a terra dopo la prova del cambio moto, al termine delle Libere, per problemi al ginocchio sinistro: "Sto bene, va sempre meglio, posso guidare perfettamente la mia Yamaha. Ormai ho recuperato dall'infortunio". E poi una battuta sul futuro: "Non mi sento con le spalle al muro, ho totale fiducia nel lavoro che stanno svolgendo nella VR46 per il mio prossimo anno. In questo momento non ho fissato una data di scadenza per la programmazione".