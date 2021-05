Dopo essersi proposto (scherzosamente) come nuovo allenatore della Juventus, Bagnaia ha ricevuto la divisa ufficiale bianconera, inviata in regalo direttamente dalla società di Torino (città natale del pilota Ducati). La consegna è avvenuta proprio sulla pista del Mugello, dove questo weekend si correrà il GP d'Italia (da vivere in diretta tv su Sky Sport MotoGP). Pecco è un tifoso della Juventus, proprio come il collega Fabio Quartararo

BAGNAIA: "ANDRO' AD ALLENARE LA JUVE"