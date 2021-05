Un testa a testa che potrebbe diventare il copione di questo week end. Davanti a tutti ci sono Lowes e Fernandez che non si sono risparmiati soprattutto nel secondo turno di libere, entrambi a caccia del miglior tempo. Clima da gara quasi, complice il buon clima, una pista veloce, e forse una classifica da campionato davvero corta. Nel mondiale il rookie spagnolo insegue Gardner (oggi settimo), staccato di un solo punto. Lowes ha perso parecchi punti per le sue cadute e adesso deve recuperare se non vuole perdere il treno, dopo due vittorie e un terzo posto (ma paga due zeri pesanti). Alle loro spalle, a fine giornata, ci sono Roberts (più efficace al mattino) e Navarro. Quindi Bezzecchi che col quinto tempo ha dimostrato di essere partito col piede giusto. Non ha faticato, il romagnolo, a mettersi subito sul ritmo giusto in entrambi i turni. come Arbolino, la gradita sorpresa di questa prima giornata. Si sa che il fattore campo aiuta ma il milanese dopo una partenza stentata nelle prime gare, aveva dato segni di ripresa col quarto posto in Francia. Sul circuito di casa si è messo in luce anche Di Giannantonio, ottavo ma spesso a ridosso dei più veloci al mattino. Una condizione che, però, non sembra favorire né Bulega (solo 17°) né Dalla Porta (18°), né tantomeno Baldassarri (22°). Brutte cadute per Luthi e Ramirez, per fortuna senza conseguenza.