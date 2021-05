In occasione del GP d'Italia programmazione speciale su Sky Sport MotoGP: tra i tanti appuntamenti inediti previsti sul canale 208, sabato alle 16.10 c'è "We riders – Proviamo una MotoGP". Guido Meda e Mauro Sanchini raccontano le giornate vissute poche settimane fa a Misano, dove hanno avuto la chance di provare una vera MotoGP scendendo in pista con l'Aprilia RS-GP: eccone un estratto. Domenica alle 14 il GP d'Italia, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

MUGELLO, GUIDA TV