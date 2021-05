Grafica del casco divisa in due per Di Giannantonio al Mugello. Nella metà di destra è raffigurato il disegno utilizzato da Fabio quando ha fatto il suo primo podio in Moto3, nella metà di sinistra è rappresentato il design di Gresini. "Fausto era sempre alla mia sinistra nel box, per questo ho scelto di disegnare il suo casco nella metà di sinistra", spiega il pilota romano. Dietro il casco è presente l’hashtag #CiaoFausto, accompagnato dalla scritta "Mugello, dove tutto è iniziato"

FOTO. IL NUOVO CASCO DI ROSSI