In attesa di aggiornamenti sanitari, il Team Pruestel ha deciso che non prenderà parte alla gara di Moto3, in programma alle 11. L'annuncio sui social: "La situazione di Jason è ancora critica e abbiamo deciso di non gareggiare nel GP d'Italia. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a lui, tieni duro". Il giapponese Yamanaka non correrà in Moto3, Thomas Luthi non sarà al via del GP di Moto2