Bagnaia firma il nuovo record della pista nella terza sessione di prove al Mugello (1:45.456). Pecco ha migliorato di 63 millesimi il precedente record del 2019 di Marc Marquez. Secondo posto per Quartararo davanti a Binder. Morbidelli passa in Q2 con il 10° tempo. Gli altri piloti italiani dovranno passare dal Q1: 14° Pirro, 16° Marini, 17° Petrucci, 18° Rossi, 19° Savadori, 20° Bastianini. Si torna in pista alle 13:30 per le Libere 4, qualifiche della MotoGP in programma alle 14:10

