Marc Marquez si scusa per la scia 'rubata' a Maverick Vinales nelle qualifiche del GP d'Italia: "Non è stato un comportamento corretto, ma siamo comunque dentro al regolamento. Al momento non riesco a fare il tempo da solo, non sono in condizioni fisiche". Vinales: "Non sono arrabbiato, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro"

