In corso al Mugello la gara della MotoGP in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Prima del GP, il paddock si è unito in un emozionante minuto di silenzio per la scomparsa di Jason Dupasquier, il 19enne pilota svizzero rimasto coinvolto sabato in un grave incidente durante le qualifiche di Moto3

LE REAZIONI ALLA MORTE DI DUPASQUIER