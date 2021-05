Non solo la livrea della sua Avintia: dalla tuta al casco, l'omaggio alla bandiera italiana di Luca Marini (alla prima in top-class sulla pista del Mugello) è totale. Livrea inedita anche per Bezzecchi e Vietti, gli altri piloti del team Sky VR46 impegnati in Moto2: ecco tutti i dettagli. Domenica le gare live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - IL NUOVO CASCO DI ROSSI