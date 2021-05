Quartararo allunga, Zarco scavalca Bagnaia

Sesta vittoria in top-class, la terza quest'anno, primo vincitore francese al Mugello: super Quartararo, sempre più leader del Mondiale. Alle sue spalle tre Ducati: Bagnaia, caduto nel GP di casa, scivola al 3° posto tra Zarco e Miller, rispettivamente 4° e 6° nel GP d'Italia. I primi 6 piloti sono raccolti in 41 punti, 7° a -61 dalla vetta Aleix Espargaró (Aprilia). E ora si va in Spagna: GP di Catalunya live il 6 giugno su Sky

