La prima vittoria in Supersport di Dominique Aegerter non poteva capitare in un momento più adatto: lo svizzero fa sua Gara 2 e dedica il successo al connazionale Jason Dupasquier, facendo risuonare l’inno elvetico all’Estoril. Aegerter lima a soli sei punti il distacco dalla testa della classifica in una gara a eliminazione che ha visto non solo le scivolate di Jules Cluzel (poi 12°) e Raffaele De Rosa, ma anche il ritiro per cause tecniche del leader del campionato Steven Odendaal.



Alle spalle del vincitore si piazzano uno strepitoso Luca Bernardi e Philipp Oettl. Per il sammarinese del team CM Racing è il primo podio nella categoria, ottenuto alla quarta gara contro avversari dal palmares non indifferente. Le nuove leve sono rappresentate anche da Manuel Gonzalez, quarto con la Yamaha R6 di ParkinGo. In quinta posizione Hannes Soomer che precede Federico Caricasulo, a cui è mancato il ritmo per giocarsi il podio; dietro di lui, Can Oncu rimedia a un sabato disastroso con un buon settimo posto.



Un deludente Niki Tuuli conclude ottavo a undici secondi dal vincitore, portandosi in scia Randy Krummenacher e Marc Alcoba. Kevin Manfredi è il primo classificato tra i piloti del Challenge europeo e chiude quattordicesimo, mentre gli altri italiani sono fuori dalla zona punti: Federico Fuligni è sedicesimo seguito da Davide Pizzoli e Luigi Montella, mentre oltre a De Rosa si ritirano anche Michel Fabrizio (problema tecnico) e Leonardo Taccini, vittima di una scivolata.