Foggia e Bezzecchi protagonisti per l'Italia

Dennis Foggia sale a quota due vittorie dopo Brno 2020 ed interrompe una sequenza di vittorie spagnole in Moto3 iniziata l’anno scorso in Algarve e prolungatasi per 5 gare in questo 2021, con la prospettiva di una stagione come il 2013, quando gli iberici trionfarono in tutte le 17 prove della stagione. Per Foggia è il 7° podio nella classe più piccola, ad eguagliare Pecco Bagnaia e Andrea Migno al 29° posto di tutti i tempi.

Spagna, 200 in Moto2

Remy Gardner in Moto2 ha conquistato la sua seconda vittoria dopo il GP del Portogallo dell’anno scorso, andando in doppia cifra a livello di podi (10), ma il vero numero “tondo” lo ha registrato la Spagna, con il 200° podio in Moto2, messo a segno da Raul Fernandez. Un preludio al 500° podio in top-class che avrebbero registrato da lì a un paio d’ore. Arrivo in volata per Gardner e Fernandez, separati solamente da 14 millesimi all’arrivo, il secondo margine minore per una vittoria in Moto2 dopo i 10 millesimi a Phillip Island nel 2016 tra Luthi e Morbidelli. Fernandez in qualifica aveva registrato la sua seconda pole (l’80^ per la Spagna in Moto2), a due settimane dalla prima, il secondo intervallo più piccolo dietro al record di Mattia Pasini, che a Brno e al Red Bull Ring nel 2017 conquistò le sue prime due pole ad una settimana di distanza l’una dall’altra.

10 per Bez

Oltre a Remy Gardner, anche Marco Bezzecchi è giunto a quota 10 podi in Moto2. È il sesto italiano che va in doppia cifra dopo Franco Morbidelli (21), Andrea Iannone (19), Pecco Bagnaia (16), Luca Marini (15), Lorenzo Baldassarri (12).