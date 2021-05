Marquez, la preoccupazione del dottor Costa

l dottor Costa, storico medico del Motomondiale e fondatore della Clinica mobile, esprime la sua preoccupazione per quanto riguarda la condizione di Marc Marquez. Una situazione che definisce terribile, a meno che al prossimo controllo di Barcellona non sospendano gli antibiotici. Un'opinione da osservatore esterno, che non ha alcun ruolo nelle cure prestate al pilota spagnolo

La situazione di Marc Marquez preoccupa il dottor Costa. Lo storico fondatore della Clinica mobile esprime la sua ansia rispetto alla condizione del pilota spagnolo. Osservazioni da osservatore esterno, il dottor Costa non ha infatti alcun ruolo nelle cure prestate a Marquez. Queste le sue parole: “Quando ho appreso che Marc Marquez tornava dopo la lunga incredibile convalescenza alle corse sono stato invaso dalla felicità. Perché? perché adoro questo pilota fantastico e unico. Trascinato dall'entusiasmo ho adirittura previsto il podio fin da subito. Non è successo e sono diventato triste. Poi mi è giunta voce che il pilota assume antibiotici. Preoccupazione: l'infezione non è affatto spenta. Preoccupazione per un’infezione dell'osso vicino a una placca e viti. Terribile condizione. Se non guarisce? Via la placca e fissatori esterni: la storia di Doohan. Adoro questo pilota e spero che il controllo clinico dopo Barcellona sia benevolo. Guarigione vera e Marc sul podio” Dottor Costa