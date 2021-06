Il rapporto tra Brad Binder e la Red Bull KTM Factory Racing proseguirà per almeno altri tre anni. È arrivata, infatti, l'ufficialità del rinnovo contrattuale del pilota sudafricano con il team austriaco, nuovo accordo che scadrà nel 2024. Binder, cresciuto proprio nella KTM Gp Academy e vincitore del campionato di Moto3 nel 2016, ha ottenuto nel 2020 il primo successo nella classe regina e il titolo di Rookie of the Year. Nell'ultimo Gran Premio del Mugello, invece, ha stabilito durante le FP3 il nuovo primato per il maggior sprint di sempre, raggiungendo la velocità di 362.4 km/h.

Binder: "Un onore. Sarebbe bello fare qualcosa di grande insieme nei prossimi anni"

"Sono super felice di aver firmato per altre tre stagioni, così avremo trascorso dieci anni insieme fino al 2024 - ha commentato Binder -. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, incredibile essere qui da così tanto tempo. Sono felice di avere questa fiducia e il sostegno dell’azienda, per me è un onore. Da qui in poi possiamo concentrarci su noi stessi per continuare a progredire: sarebbe davvero bello fare qualcosa di grande insieme in futuro. È eccitante vedere cosa ci porteranno i prossimi anni”.