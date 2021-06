A tutto Quartararo, un francese al Mugello

Fabio Quartararo sta regalando al suo paese delle prestazioni mai viste e, con pole e vittoria, pianta il tricolore d’oltralpe anche sulla pista italiana, nella quale i suoi connazionali in passato non erano stati altrettanto protagonisti.

Storica la sua vittoria: è il primo francese che vince al Mugello in top-class e spezza una sequenza di 10 vittorie messe a segno solo da piloti spagnoli (8 volte) o italiani (2) partita nel 2010. L’ultimo non appartenente a queste due nazioni a vincere qui era stato Casey Stoner (australiano) nel 2009.

Per quanto riguarda la pole, Quartararo non è il primo francese a partire al palo sulla pista toscana, ma bisogna risalire al 1984 per trovarne un altro: Raymond Roche.

Quartararo ha dato alla Yamaha la 240^ vittoria della loro storia (la Honda è ancora lontana, a 309) ed è stato il primo a vincere su Yamaha qui dal 2016.

Questo dato ne rivela un altro, epocale per il marchio giapponese. Dal 2004 al 2016 avevano vinto qui in ben 10 occasioni, ma solamente con due piloti, le due icone della Yamaha in questo secolo: Valentino Rossi (5 vittorie con Yamaha qui) e Jorge Lorenzo (5).