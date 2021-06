Bagnaia: "Pronto a voltare pagina dopo il Mugello"

Bagnaia pronto per tornare in pista a pochi giorni di distanza dal GP d'Italia: "A Barcellona dobbiamo voltare pagina dopo tutto quello che è successo al Mugello". I ricordi del 2020 sono positivi: "Ho fatto una bella rimonta chiudendo 6° dopo essere partito in 16^ posizione". Miller ha le idee chiare: "Punto al podio". Attenzione all'orario del GP di Catalunya: vista la concomitanza con la F1, gara di MotoGP alle 13 live su Sky Sport MotoGP

Niente pause, dopo la gara del Mugello il programma del Motomondiale prosegue in Spagna: è la settimana del GP di Catalunya. Bagnaia, caduto al 2° giro settimana scorsa, è fiducioso: "La scorsa stagione al Montmeló avevo fatto una bella rimonta, dal 14° al 6 posto. Quest'anno sarà importante partire bene dalle prime libere del venerdì, per poi piazzarmi bene in griglia con delle buone qualifiche. Sono pronto per tornare in pista e voltare finalmente pagina dopo tutto quello che è successo al Mugello".

Miller: "Obiettivo podio"

Sesto al Mugello, anche l'altrol ducatista ufficiale Miller vuole tornare a lottare per le prime posizioni: "Conosco la pista molto bene anche perché, vivendo ad Andorra, vengo qui spesso ad allenarmi con la mia Panigale V4 S. Il tracciato mi piace molto. Nel 2020 avevo chiuso 5°, quest'anno l'obiettivo è di lottare per il podio".