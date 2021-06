Fabio Quartararo arriva al Montmelò con 105 punti contro gli 81 di Zarco e i 79 di Bagnaia. Il connazionale, quindi, è l'unico rivale nello spazio di una vittoria, ma la bilancia nel confronto pesa nettamente in favore del Diablo. In questa stagione il pilota Yamaha conta 3 successi contro gli zero di Johann, conteggio che diventa un 6 a zero nel conto totale in classe regina. Quartararo ha pure conquistato un poker di pole position in campionato, e anche sotto questo aspetto il raffronto vale un 4 a zero.

Tre Ducati alle spalle di Quartararo

Ducati però mantiene sempre 3 piloti all'inseguimento del leader, e la voglia di riscatto per gli uomini di Dall'Igna sarà grande, dopo il peggior risultato al Mugello da 7 anni a questa parte. L'impresa è importante: Yamaha è il team che ha vinto più volte al Montmelò (13), anche se nel bilancio pesano non poco i 7 successi di Rossi in classe regina, che diventano 10 sommando le tre categorie. 5 di queste vittorie Vale le ha ottenute con la sua fida M1.